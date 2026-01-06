iSport.ua
Лидер сборной Украины пропустит последний этап Кубка мира перед Олимпиадой

Капитан команды сосредоточится на подготовке к Играм.
Сегодня, 13:21
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Украинец Дмитрий Пидручный не будет соревноваться в чешском Нове-Место 22-25 января. Ветеран будет готовиться к олимпийским стартам, сообщает Суспильне Спорт.

"Планируем так стартовать, чтобы индивидуальную гонку на 100 % весь основной состав стартовал. Но там не будет Пидручного; сразу после Рупольдинга он едет на подготовительный сбор перед Олимпиадой", – рассказала тренер Надежда Белова.

Лидер сборной Украины выступит на этапах в немецких Оберхофе (8-10 января) и Рупольдинге (17-18 января). Первый старт на Олимпиаде-2026 намечен на 10 февраля. В итальянском Антхольце Пидручный примет участие в индивидуалке на 20 км.

К слову, украинка Юлия Джима попала в состав сборной впервые в сезоне.

