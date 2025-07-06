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"Снова жалуется и ноет": Экс-чемпион раскритиковал Фьюри за непризнание поражений от Усика

Карл Фроч призвал британца смириться с очевидным и двигаться дальше.
Сегодня, 11:58       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч отреагировал на заявления Тайсона Фьюри о возвращении в ринг и желании организовать третий бой с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Соотечественник раскритиковал британского боксера, который снова начал говорить о несправедливости двух предыдущих поражений от украинца.

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"Только что прочитал о Тайсоне Фьюри, который снова жалуется и ноет насчет двух поражений от Усика. Говорит о том, что он хочет честного боя. Но в первом поединке ему повезло, что его не нокаутировали в девятом раунде, когда он получил удар в подбородок. Рефери фактически вмешался и спас его.

Затем он получает реванш, снова пытается и снова терпит неудачу. Нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть такому парню, как Александр Усик. Он один из лучших в этом деле. Но не надо выходить сейчас, когда ты на пенсии, и говорить: "О, я просто хочу честного боя, я хочу честного судейства, чтобы получить честный результат". У тебя был честный бой. Судьи вынесли правильное решение. Не один раз, а дважды. Тебя победили честно и справедливо.

Ты хороший боец, но не настолько, как думаешь. У тебя есть преимущество в росте над Усиком, преимущество в весе. Но тебя победил меньший парень. Он на самом деле тяжеловес. Но он перешел в супертяжелый вес и зачистил дивизион.

Тебе необходимо достойно принять поражение. Тебя, черт возьми, сделали. Смирись с этим и двигайся дальше", - сказал Фроч на своем YouTube-канале.

Ранее промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Карл Фроч

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