"Полностью деклассирует": Экс-чемпион сделал удручающий для Уайта прогноз на бой с Итаумой

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мыслями о предстоящем бое экс-претендента на титул в супертяжелом весе Диллиана Уайта против Мозеса Итаумы.

По его мнению, британский проспект должен уверенно расправиться с ветераном дивизиона и может завершить карьеру своего соотечественника.

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"Я думаю, что Диллиану Уайту почти пришел конец. Он будет драться против Мозеса Итаумы. Я считаю, что Мозес полностью деклассирует и, пожалуй, расплющит Диллиана Уайта, и это будет его концом", - приводит слова Фроча Seconds Out.

Напомним, что бой Итаумы и Уайта должен состояться 16 августа, возглавив вечер бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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