"Быстро нокаутирует": Околи сделал прогноз на бой Итаума - Уайт

Лоуренс рассказал, кого будет поддерживать в поединке.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи поделился мнением о предстоящем поединке Мозеса Итаумы против экс-претендента на титул Диллиана Уайта.

По словам Околи, Итаума одержит досрочную победу в этом противостоянии.

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"Мозес идет на отличной серии, по хорошей траектории. Так что если они подерутся, то я думаю, что Итаума быстро нокаутирует Уайта. Поэтому я желаю ему удачи", - приводит слова Околи Seconds Out.

Поединок Итаумы против Уайта состоится 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Мозес Итаума последний поединок провел в мае, когда досрочно победил Майка Балогуна во втором раунде. В апреле Диллиан снялся с боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний бой он провел в декабре прошлого года, досрочно победив Эбенезера Тетте в седьмом раунде.

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