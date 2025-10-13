Сборная Украины дожала Азербайджан

Долго команды не запрягали. На удар Довбика выше ворот остро ответил Ахундзаде, но после его выпада Матвиенко вынес мяч с линии ворот. Далее кипер кавказской команды среагировал на выстрел Малиновского.

Вскоре еще один удар ветерана пошел мимо. А на 17-й минуте Конопля из-за пределов штрафной встряхнул перекладину. Повели "сине-желтые" на 30-й, когда Малиновский со штрафного попал в голову Гуцуляка перед воротами.

Алексей Гуцуляк / Источник: Getty Images

Украина продолжила атаковать. До перерыва две возможности упустил Довбик – мимо ворот и сэйв кипера. Но гол в раздевалку неожиданно оформила сборная Азербайджана. Это Ахундзаде в касание замкнул прострел Джафаргулиева.

На встречных курсах прошел и старт второго тайма. Байрамов после ошибки обороны пробил рядом со штангой, а с ударом Довбика с дистанции справился Магомедалиев. Впоследствии вратарь парировал и дальний выстрел Забарного.

Пришлось за дело браться Малиновскому. Сначала хавбек проверил голкипера фирменным ударом с дистанции. А уже на 64-й минуте очутился в объятиях партнеров. Малиновский избежал офсайда и воспользовался пасом Гуцуляка.

Руслан Малиновский / Источник: Getty Images

Впрочем, последняя треть поединка получилась нервной. Сборная Украины контролировала мяч, но гости постоянно прессинговали "сине-желтых" и пытались убежать в контратаки. Снять все вопросы команда Сергея Реброва могла на 88-й минуте.

Молниеносная атака Украины завершилась голом Волошина, хладнокровно разобравшегося с кипером из пределов штрафной. Но в ход событий вмешался VAR. И если вне игры не было, то фол Бондаренко на начальной стадии – был.

В конце концов, подопечные Реброва удержали победный счет. Сборная Украины набрала 7 очков и осталась второй в квартете D. Следующий поединок – 13 ноября против Франции на выезде.

Статистика матча Украина – Азербайджан 4-го (8-го) тура квалификации к ЧМ-2026

Украина – Азербайджан – 2:1

Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 – Ахундзаде, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 0.65

Владение мячом: 58 % - 42 %

Удары: 22 - 8

Удары в створ: 7 - 2

Угловые: 7 - 1

Фолы: 12 - 7

Украина: Трубин – Конопля (Михайличенко, 46), Забарный, Матвиенко, Миколенко – Ярмолюк (Калюжный, 84), Очеретько (Бондаренко, 71), Малиновский (Шапаренко, 71) – Гуцуляк (Бондарь, 85), Довбик

Азербайджан: Магомедалиев – Гусейнов (Алиев, 85), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулиев – Т. Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаев, Махмудов, А. Нуриев (Гурбанлы, 61) – Ахундзаде (Эмрели, 85)

Предупреждения: Малиновский, Михайличенко, Бондаренко – Магомедалиев

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!