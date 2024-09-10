iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Чехия - Украина 3:2: обзор матча и результат игры 10.09.2024

Команда Сергея Реброва провела очередной провальный поединок, проиграв второй раз за последние несколько дней.
Вчера, 23:44
Чехия - Украина / Getty Images
Чехия - Украина / Getty Images

Во вторник, 10 сентября, в Праге состоялся матч второго тура группы В1 Лиги наций-2024/25, в котором Чехия принимала Украину.

После провала в игре с Албанией главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сделал ряд изменений в стартовом составе. Однако, если судить по первому тайму, то они ничего не поменяли.

Создалось впечатление, что вместо первого тайма против чехов начался третий тайм против албанцев. Нельзя было определить, во что пытается играть Украина.

Это привело к тому, что на 21-й минуте Павел Шульц избежал офсайда "благодаря" украинским защитникам и замкнул передачу Вацлава Черны.

Надежда появилась ближе к концу тайма, когда Владислав Ванат отметился дебютным голом в футболке сборной Украины. Но Чехия ответила голом в раздевалку от все того же Шульца.

Павел Шульц
Павел Шульц / Источник: Getty Images

Сразу после перерыва украинцы начали создавать давление на ворота Матея Коваржа, но ни один из моментов все никак не завершался взятием ворот.

За 10 минут до конца основного времени хозяева поля получили право на пенальти за игру рукой в исполнении Николая Матвиенко. Томаш Соучек спокойно переиграл с "точки" Анатолия Трубина.

Спустя всего несколько минут Георгий Судаков вернул интригу в матч, замкнув передачу Виктора Цыганкова. Хавбек Шахтера также имел отличную возможность сравнять счет, но его удар в добавленное время потянул вратарь.

В итоге Украина потерпела второе поражение подряд, чем значительно усугубила свое положение в квартете Лиги наций. Подопечные Реброва идут последними с нулем в графе очков.

Читай также: Молодежная сборная Украины в меньшинстве одолела Северную Ирландию

Статистика матча Чехия - Украина второго тура Лиги наций

Чехия - Украина 3:2
Голы: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 79 (пен.) - Ванат, 37, Судаков, 84.

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 1.71
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 13 - 16
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 17 - 15

Чехия: Коварж - Витик, Крейчи, Зелены - Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лингр, 65) - Черны (Гложек, 65), Хоры (Шик, 80), Шульц (Кушей, 80).

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Малиновский, 79), Шапаренко (Судаков, 68), Зинченко (Пихаленок, 84) - Ярмоленко (Цыганков, 68), Ванат (Яремчук, 79), Мудрик.

Предупреждения: Крейчи, Витик, Черны, Соучек, Зелены - Судаков, Яремчук.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Чехии

Статьи по теме

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Зинченко: Прошу не перекладывать вину за поражение на тренера или кого-то индивидуально Зинченко: Прошу не перекладывать вину за поражение на тренера или кого-то индивидуально
Ребров: Цель Украины осталась неизменной – попадание на чемпионат мира-2026 Ребров: Цель Украины осталась неизменной – попадание на чемпионат мира-2026
Ребров - о поражении от Чехии: Все решили ошибки в обороне Ребров - о поражении от Чехии: Все решили ошибки в обороне
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Лига наций01:09
Ребров: Цель Украины осталась неизменной – попадание на чемпионат мира-2026
Европа01:08
Ребров - о поражении от Чехии: Все решили ошибки в обороне
Лига наций00:49
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Лига наций00:44
Лига наций-2024/25: Украина уступила Чехии, Нидерланды сыграли вничью с Германией, Англия одолела Финляндию
Украина00:35
Ванат: Не знаю, почему мы проводим первые таймы хуже чем вторые
Лига наций00:30
Зинченко: Прошу не перекладывать вину за поражение на тренера или кого-то индивидуально
Лига наций00:14
Ребров - о поражении Украины: Сегодня к игрокам нет никаких замечаний
Украина00:13
Ребров - о своей возможной отставке: Подождите немного
Киберспорт00:04
The International 2024: Team Spirit покинули турнир, заняв 9-12 место
Вчера, 23:44
Лига наций23:44
Украина усугубила свое положение в Лиге наций, потерпев поражение от Чехии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK