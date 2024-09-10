Чехия - Украина 3:2: обзор матча и результат игры 10.09.2024

Команда Сергея Реброва провела очередной провальный поединок, проиграв второй раз за последние несколько дней.

Во вторник, 10 сентября, в Праге состоялся матч второго тура группы В1 Лиги наций-2024/25, в котором Чехия принимала Украину.

После провала в игре с Албанией главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сделал ряд изменений в стартовом составе. Однако, если судить по первому тайму, то они ничего не поменяли.

Создалось впечатление, что вместо первого тайма против чехов начался третий тайм против албанцев. Нельзя было определить, во что пытается играть Украина.

Это привело к тому, что на 21-й минуте Павел Шульц избежал офсайда "благодаря" украинским защитникам и замкнул передачу Вацлава Черны.

Надежда появилась ближе к концу тайма, когда Владислав Ванат отметился дебютным голом в футболке сборной Украины. Но Чехия ответила голом в раздевалку от все того же Шульца.

Павел Шульц / Источник: Getty Images

Сразу после перерыва украинцы начали создавать давление на ворота Матея Коваржа, но ни один из моментов все никак не завершался взятием ворот.

За 10 минут до конца основного времени хозяева поля получили право на пенальти за игру рукой в исполнении Николая Матвиенко. Томаш Соучек спокойно переиграл с "точки" Анатолия Трубина.

Спустя всего несколько минут Георгий Судаков вернул интригу в матч, замкнув передачу Виктора Цыганкова. Хавбек Шахтера также имел отличную возможность сравнять счет, но его удар в добавленное время потянул вратарь.

В итоге Украина потерпела второе поражение подряд, чем значительно усугубила свое положение в квартете Лиги наций. Подопечные Реброва идут последними с нулем в графе очков.

Читай также: Молодежная сборная Украины в меньшинстве одолела Северную Ирландию

Статистика матча Чехия - Украина второго тура Лиги наций

Чехия - Украина 3:2

Голы: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 79 (пен.) - Ванат, 37, Судаков, 84.

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 1.71

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 13 - 16

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 17 - 15

Чехия: Коварж - Витик, Крейчи, Зелены - Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лингр, 65) - Черны (Гложек, 65), Хоры (Шик, 80), Шульц (Кушей, 80).

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Малиновский, 79), Шапаренко (Судаков, 68), Зинченко (Пихаленок, 84) - Ярмоленко (Цыганков, 68), Ванат (Яремчук, 79), Мудрик.

Предупреждения: Крейчи, Витик, Черны, Соучек, Зелены - Судаков, Яремчук.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!