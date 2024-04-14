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Хэмилтон: Совместные гоночные этапы Формулы 1 и MotoGP были бы эпическими

Liberty Media, которые владеют обеими сериями, могут придумать что-нибудь особенное.
Сегодня, 16:00
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

В конце марта Liberty Media, владельцы Формулы 1, договорились о приобретении серии MotoGP.

По мнению пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона, совместные гоночные этапы двух серий, которые теперь принадлежат Librty Media, были бы особенным опытом.

"Я думаю, что Liberty проделали потрясающую работу с Формулой 1. Очевидно, что ценность этой серии растет с 2017 года. Так что, я думаю, они смогут отлично поработать с MotoGP", - цитирует британца Motorsport.

"Это интересно, потому что я люблю MotoGP. Было бы здорово, если бы мы смогли провести гонки Формулы 1 и MotoGP в одни и те же выходные".

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Хэмилтон затем пошутил, что, возможно, он мог бы принять участие в гонке MotoGP и вернуться в болид Ф1 в один и тот же уик-энд. Сэр Льюис считает, что "это было бы действительно круто".

Ранее стало известно, что Мерседес подготовил список из трех кандидатов на замену Льюиса Хэмилтона, который в 2025 году присоединится к Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Moto GP

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