Сайнс: Обновления болида Феррари могут нивелировать преимущество Ред Булл
В нынешнем сезоне Феррари пытается навязать борьбу Ред Булл, который остается сильнейшей командой Формулы 1.
Пилот Скудерии Карлос Сайнс считает, что будущие обновления болида SF-24 могут помочь команде на равных сражаться с "быками" за победы.
"Я думаю, что они (Ред Булл) определенно будут иметь преимущество в первой трети сезона, пока мы не внедрим одно или два обновления, которые помогут нам чаще бороться с ними", - цитирует испанца Motorsport.
"Но к тому времени, возможно, будет уже слишком поздно, учитывая то преимущество, которое они могут иметь в чемпионате".
"Тем временем нам нужно больше выступлений, как в Австралии. Но Ред Булл как команда не очень часто совершает такие ошибки, нет".
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Ранее стало известно, что Карлос Сайнс может договориться о контракте с одним из соперников Феррари, которая решила заменить его в 2025 году на Льюиса Хэмилтона.
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