Сайнс: Обновления болида Феррари могут нивелировать преимущество Ред Булл

Стоит напомнить испанцу, что соперники тоже могут улучшать машину по ходу сезона.

В нынешнем сезоне Феррари пытается навязать борьбу Ред Булл, который остается сильнейшей командой Формулы 1.

Пилот Скудерии Карлос Сайнс считает, что будущие обновления болида SF-24 могут помочь команде на равных сражаться с "быками" за победы.

"Я думаю, что они (Ред Булл) определенно будут иметь преимущество в первой трети сезона, пока мы не внедрим одно или два обновления, которые помогут нам чаще бороться с ними", - цитирует испанца Motorsport.

"Но к тому времени, возможно, будет уже слишком поздно, учитывая то преимущество, которое они могут иметь в чемпионате".

"Тем временем нам нужно больше выступлений, как в Австралии. Но Ред Булл как команда не очень часто совершает такие ошибки, нет".

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Ранее стало известно, что Карлос Сайнс может договориться о контракте с одним из соперников Феррари, которая решила заменить его в 2025 году на Льюиса Хэмилтона.

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