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Автоспорт

Сайнс и Мерседес близки к заключению сделки

Вероятно, Ауди придется искать себе другого пилота.
Сегодня, 07:30
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс может продолжить карьеру в Мерседес, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянское издание утверждает, что стороны ведут переговоры и близки к заключению соглашения. 

Главной целью немецкой команды был Макс Ферстаппен, который в случае раскола в Ред Булл мог покинуть команду. Однако этого не произошло, и Тото Вольфф решил подписать Сайнса, предложив тому двухлетний контракт.

Однако ряд других изданий имеет несколько другую информацию. Они утверждают, что это испанский пилот хочет двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон. А Мерседес готов предложить лишь однолетнее соглашение.

Вольфф держит в голове прогресс юного Кими Антонелли, чье продвижение может стать приоритетом команды на ближайшие годы.

Ранее также Формула-1 представила календарь на 2025 год.

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