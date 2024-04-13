Алонсо: Если пойму, что уже не тяну уровень Ф1, я буду первым, кто об этом скажет
Астон Мартин и Фернандо Алонсо объявили о продлении сотрудничества, которое теперь рассчитано до конца 2026 года.
На момент завершения нового контракта двукратному чемпиону мира будет уже 45 лет.
Испанец не сомневается в своих силах и способностях, но он отметил, что, если он поймет, что уровень Формулы 1 стал для него слишком сложным, он будет первым, кто об этом скажет.
"Это правда, мне будет 45 или больше, и я продолжу участвовать в гонках. Если однажды я почувствую, что у меня нет мотивации, что я не в хорошей форме или мне не хватает скорости… Думаю, у меня очень честные отношения с Астон Мартин", - цитирует Нандо Motorsport.
"Я буду первым, кто поднимет руку и скажет: "Знаете, возможно, я потерял в этом или том", и мы найдем решение. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшие несколько лет".
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"Как я сказал в Японии, возможно, одна из моих лучших гонок в карьере состоялась всего пять дней назад, поэтому я хорошо себя чувствую. Я не вижу здесь никаких проблем".
"А Льюису (Хэмилтону) в январе следующего года исполнится 40, так что, по крайней мере, я буду не единственным пилотом старше 40, о котором вы будете говорить!".
Ранее Фернандо Алонсо озвучил причину, почему он решил продлить контракт с Астон Мартин, а не найти себе новую команду.
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