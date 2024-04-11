Алонсо: Для меня Астон Мартин - это проект жизни в каком-то смысле

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал новый контракт.

Напомним, Астон Мартин предложил испанцу соглашение до конца 2026 года, которое тот и принял, несмотря на другие варианты.

Испанец объяснил, что решил остаться в команде для того, чтобы приложить руку к новому грандиозному проекту. А также команда гарантировала ему место при новом регламенте, где Фернандо будет работать с Хондой.

"Для меня это проект жизни в каком-то смысле, это длиннейший контракт, что я когда-либо подписывал в своей карьере.

Он связывает меня с Астоном на многие, многие годы. Посмотрим, в какой роли, посмотрим, сколько лет я буду пилотировать. Но даже после того, как я закончу гоняться – у меня более чем 25-летний опыт в Формуле-1 плюс еще десять или 15 лет вне Ф-1 – почти 40 лет автоспортивного опыта для команды, которая предоставила меня такую возможность на данном этапе карьеры.

Подписываться на однолетний проект для меня не имело смыла. Не то чтобы у меня было однолетнее предложение где-то еще. Просто я очень четко дал понять Астону в первых переговорах, что строительство чего-то нового – то, что меня привлекает.

Участие в гонках при новом регламенте было обязательным пунктом для меня. Частично решение связано с тем, что Астон будет с Хондой в 2026-м и с Aramco, самым большим и лучшим партнером в мире", - приводит слова Алонсо Autosport.

Ранее также сообщалось, что Альпин готов продать свою команду в Формуле-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!