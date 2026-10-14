Хет-трик Барколя принес Ливерпулю победу в перестрелке с ЛАСКом

В среду, 14 октября, ЛАСК принимал дома Ливерпуль в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы сразу прижали соперника к воротам, и уже на 22-й минуте Араухо открыл счет.

Через пару минут первым голом за Ливерпуль отметился Барколя и еще до перерыва оформил дубль. А далее все стало сильно интересней.

На второй тайм ЛАСК вышел более собранным, хоть и пропустил сразу четвертый гол от Фримпонга. Однако в целом по игре австрийцы сумели сравняться.

Вскоре это принесло результат. Любичич отыграл один мяч, но затем Барколя, оформив хет-трик, и Кумас довели счет до полного разгрома. ЛАСК же пошел вперед, и Флеккер сумел оформить дубль, а бывший хавбек Кривбасса Иван Дибанго оформил собственный хет-трик ассистов.

Статистика матча ЛАСК - Ливерпуль 2-го тура Лиги чемпионов

ЛАСК - Ливерпуль 3:6

Голы: Любичич, 63, Флеккер, 74, 77 - Араухо, 22, Барколя, 24, 37, 66, Фримпонг, 51, Кумас, 72

Ожидаемые голы (xG): 2.02 - 3.34

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 12 - 26

Удары в створ: 4 - 9

Угловые: 3 - 11

Фолы: 7 - 4

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