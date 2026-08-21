Фьюри шокировал заявлением о вероятном срыве боя с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри усомнился в том, что Энтони Джошуа выйдет против него в ринг.

Бой может сорваться из-за того, что команда Эй Джея во главе с Эдди Хирном, которая настаивала на проведении поединка в Великобритании, требует увеличение гонорара за то, что его планируют устроить в США.

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"Похоже, они не собираются подписывать контракт на этот бой, и, похоже, он не состоится. Потому что они хотят больше денег. Они и так уже получили столько денег от Турки за последние несколько лет.

Эдди и Эй Джей, у них были боксерские контракты. У них были рекламные соглашения. У них было все. И при этом у них хватает наглости и дерзости облезлых крыс требовать еще больше денег от Турки. От человека, который и так дал нам все вместе взятое за последние несколько лет.

Я вам скажу вот что - это отвратительно. Жадные до денег куски д*рьма. Ну что ж, как есть. Та же самая давняя история, которая повторяется десятилетиями. Продолжайте убегать, маленькие трусы", - заявил Фьюри у себя в Instagram.

Отметим, ранее сообщалось, что WBC готов санкционировать бой Фьюри - Джошуа как финальный элиминатор.

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