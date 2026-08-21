Ювентус разорвал контракт с бразильским полузащитником

Ювентус объявил о расторжении контракта с полузащитником Артуром Мело.

Как сообщает пресс-служба "бьянконери", туринский клуб и 30-летний бразильский футболист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

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Соглашение с игроком было рассчитано до 30 июня 2027 года.

È ufficiale la risoluzione consensuale di contratto per Arthur.



Buona fortuna per il futuro! pic.twitter.com/iiFZLMV6we — JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2026

Напомним, что Артур перешел в Ювентус в 2020 году из Барселоны за 80 миллионов евро. С 2022 года бразилец находился в арендах в Ливерпуле, Фиорентине, Жироне и Гремио.

Ранее Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи.

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