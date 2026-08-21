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Футбол

Ювентус разорвал контракт с бразильским полузащитником

Артур Мело получил статус свободного агента.
Сегодня, 14:39       Автор: Игорь Мищук
Артур Мело / Getty Images
Артур Мело / Getty Images

Ювентус объявил о расторжении контракта с полузащитником Артуром Мело.

Как сообщает пресс-служба "бьянконери", туринский клуб и 30-летний бразильский футболист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

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Соглашение с игроком было рассчитано до 30 июня 2027 года.

Напомним, что Артур перешел в Ювентус в 2020 году из Барселоны за 80 миллионов евро. С 2022 года бразилец находился в арендах в Ливерпуле, Фиорентине, Жироне и Гремио.

Ранее Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи.

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