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Футбол

Назван лучший тренер сезона в Ла Лиге

Наставник Барселоны с первого раза стал чемпионом.
Сегодня, 17:45       Автор: Митя Шитко
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Каталонская Барселона стала чемпионом Ла Лиги-2024/25.

Пресс-служба лиги сообщила, что главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером сезона.

Немецкий специалист возглавил команду летом прошлого года и с первого раза выиграл чемпионат.

Ранее Флик тренировал сборную Германии, Баварию, Зальцбург, Хоффенхайм и Бамменталь.

Напомним, что Барселона намерена подписать вингера Баварии.

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