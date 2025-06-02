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Футбол

Барселона намерена подписать вингера Баварии

Лерой Сане может оказаться в составе каталонцев.
Сегодня, 08:43       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Барселона намерена улучшить линию атаки.

Как сообщает Fichajes, каталонцы интересуются Лероем Сане. Контракт немца с Баварией истекает в конце этого месяца.

Сане достанется Барселоне бесплатно, если не продлит свой контракт. Финансовые условия потенциальных личных договоренностей неизвестны.

В прошедшем сезоне Лерой провел 45 матчей, где отличился 13 мячами и отдал 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-вундеркинд Барселоны выбрал новый клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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