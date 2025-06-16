Лацио продлил контракт с джокером-ветераном

Опытный нападающий Педро Родригес определился с будущим. Испанец останется в римском Лацио, сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран заключил с "орлами" соглашение еще на год. Грядущий сезон станет для 37-летнего вингера пятым в составе Лацио. До этого он отыграл кампанию 2020/21 за столичную Рому.

Педро в прошлом сезоне стал палочкой-выручалочкой римлян. Он оформил 9 голов в Серии A после появления со скамейки запасных. Статистика испанца во всех турнирах – 44 матча, 14 мячей, 5 ассистов.

Тем временем итальянский Наполи согласовал контракт с форвардом Удинезе Лоренцо Луккой.

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