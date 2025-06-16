Наполи согласовал контракт с бомбардиром середняка Серии A

Форвард итальянского Удинезе Лоренцо Лукка близок к переходу в Наполи. "Партенопейцы" договорились о личном контракте нападающего, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

В случае перехода бомбардир оставит подпись под соглашением до лета 2030 года. Лукка будет зарабатывать в новой команде 2 млн евро за сезон. Фриульцы повесили на форварда ценник в 30 млн евро, из которых 10 % причитаются Пизе.

В минувшем сезоне Лукка сыграл 36 поединков во всех турнирах, в которых оформил 14 голов. Контракт нападающего с Удинезе рассчитан до конца кампании 2027/28. Интерес к итальянцу также проявлял Милан.

Кстати, итальянская Верона близка к продаже в Брайтон защитника Диего Копполы.

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