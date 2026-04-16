iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Английский форвард обходит Мбаппе и Холанда в гонке бомбардиров

Кейн продолжает доминировать в Европе по голам.
Сегодня, 14:30       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Форвард Баварии Харри Кейн остается лучшим бомбардиром сезона в топ-5 лигах Европы.

В этом сезоне 32-летний нападающий забил 50 голов в 42 матчах во всех турнирах и является лидером по этому показателю.

Тем самым англичанин опережает Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, у которых по 40 и 33 голов в 39 и 45 матчах соответственно.

Добавим, что свой 50-й гол в этом сезоне он забил как раз в ворота Реала в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

К слову, команда, за которую играет Кейн, смогла отметиться уникальным достижением в истории Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарри Кейн

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK