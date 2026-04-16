Английский форвард обходит Мбаппе и Холанда в гонке бомбардиров

Кейн продолжает доминировать в Европе по голам.

Форвард Баварии Харри Кейн остается лучшим бомбардиром сезона в топ-5 лигах Европы.

В этом сезоне 32-летний нападающий забил 50 голов в 42 матчах во всех турнирах и является лидером по этому показателю.

Тем самым англичанин опережает Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, у которых по 40 и 33 голов в 39 и 45 матчах соответственно.

50 - Most goals in all competitions for big-five European league teams this season:



50 - Harry Kane (42 apps)

40 - Kylian Mbappé (39 apps)

33 - Erling Haaland (45 apps)



Hurricane. pic.twitter.com/5LsBp9yB8n — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2026

Добавим, что свой 50-й гол в этом сезоне он забил как раз в ворота Реала в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов.

К слову, команда, за которую играет Кейн, смогла отметиться уникальным достижением в истории Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!