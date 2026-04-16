Английский форвард обходит Мбаппе и Холанда в гонке бомбардиров
Форвард Баварии Харри Кейн остается лучшим бомбардиром сезона в топ-5 лигах Европы.
В этом сезоне 32-летний нападающий забил 50 голов в 42 матчах во всех турнирах и является лидером по этому показателю.
Тем самым англичанин опережает Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, у которых по 40 и 33 голов в 39 и 45 матчах соответственно.
50 - Most goals in all competitions for big-five European league teams this season:— OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2026
50 - Harry Kane (42 apps)
40 - Kylian Mbappé (39 apps)
33 - Erling Haaland (45 apps)
Hurricane. pic.twitter.com/5LsBp9yB8n
Добавим, что свой 50-й гол в этом сезоне он забил как раз в ворота Реала в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов.
К слову, команда, за которую играет Кейн, смогла отметиться уникальным достижением в истории Лиги чемпионов.
