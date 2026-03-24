Клубы Бундеслиги и АПЛ интересуются бомбардиром Динамо

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, 20-летний украинский футболист входит в сферу интересов клубов немецкой Бундеслиги - дортмундской Боруссии и РБ Лейпциг.

Также, по информации источника, за форвардом следят представители английской Премьер-лиги Брентфорд и Брайтон.

Читай также: Пономаренко установил новый рекорд Динамо

Отмечается, что после успешных выступлений Пономаренко Динамо существенно повысило цену на него и теперь намерено выручить за своего игрока 20-25 миллионов евро.

При этом Брентфорд и Лейпциг ведут конфиденциальные переговоры с киевским клубом с целью достичь предварительного соглашения, пока рыночная стоимость нападающего не возросла еще больше.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел в составе Динамо во всех турнирах 16 матчей, в которых отличился десятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо отправился в аренду в другой клуб УПЛ.

