Клубы Бундеслиги и АПЛ интересуются бомбардиром Динамо

Матвей Пономаренко стал целью представителей топ-чемпионатов.
Сегодня, 20:14       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, 20-летний украинский футболист входит в сферу интересов клубов немецкой Бундеслиги - дортмундской Боруссии и РБ Лейпциг.

Также, по информации источника, за форвардом следят представители английской Премьер-лиги Брентфорд и Брайтон.

Читай также: Пономаренко установил новый рекорд Динамо

Отмечается, что после успешных выступлений Пономаренко Динамо существенно повысило цену на него и теперь намерено выручить за своего игрока 20-25 миллионов евро.

При этом Брентфорд и Лейпциг ведут конфиденциальные переговоры с киевским клубом с целью достичь предварительного соглашения, пока рыночная стоимость нападающего не возросла еще больше.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел в составе Динамо во всех турнирах 16 матчей, в которых отличился десятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо отправился в аренду в другой клуб УПЛ.

Статьи по теме

Гризманн подписал контракт с новым клубом Гризманн подписал контракт с новым клубом
Клуб МЛС договорился о подписании Гризманна Клуб МЛС договорился о подписании Гризманна
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
Ливерпуль уступил в гостях Брайтону Ливерпуль уступил в гостях Брайтону

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

