Клубы Бундеслиги и АПЛ интересуются бомбардиром Динамо
Нападающий Динамо Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в одной из ведущих европейских лиг.
Как сообщает инсайдер Экрем Конур, 20-летний украинский футболист входит в сферу интересов клубов немецкой Бундеслиги - дортмундской Боруссии и РБ Лейпциг.
Также, по информации источника, за форвардом следят представители английской Премьер-лиги Брентфорд и Брайтон.
Отмечается, что после успешных выступлений Пономаренко Динамо существенно повысило цену на него и теперь намерено выручить за своего игрока 20-25 миллионов евро.
При этом Брентфорд и Лейпциг ведут конфиденциальные переговоры с киевским клубом с целью достичь предварительного соглашения, пока рыночная стоимость нападающего не возросла еще больше.
В нынешнем сезоне Пономаренко провел в составе Динамо во всех турнирах 16 матчей, в которых отличился десятью забитыми мячами.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!