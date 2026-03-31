Шлоттербек станет самым высокооплачиваемым игроком Боруссии

Немец выбирает дортмундскую команду остаётся и получает топ-контракт.
Нико Шлоттербек / Getty Images

Нико Шлоттербек принял решение остаться в Боруссии, дортмундский клуб сделает его самым высокооплачиваемым защитником в команде.

Отмечается, что 26-летний немец продлит контракт с дортмундским клубом до 2031 года. По имеющейся информации, новый договор будет подписан после паузы на матчи сборных.

Теперь игрок будет зарабатывать 14 миллионов евро в год, а в 2027 году в силу вступит пункт об отступных, однако какая примерно будет сумма клаусулы, пока неизвестно.

Напомним, что в текущем сезоне Бундеслиги Шлоттербек провёл 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

Тем временем МЮ близок к продлению контракта со своим ветераном.

