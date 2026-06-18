Селтикс ищут возможность улучшить свои драфт-позиции
Бостон пытается подняться в первом раунде драфта‑2026.
На текущий момент команда из Восточной конференции работает над тем, чтобы улучшить свою позицию на драфте НБА‑2026.
Напомним, что сейчас Селтикс владеют 27‑м выбором.
While Boston continues to loom as a potential Giannis Antetokounmpo landing spot, sources say the Celtics are looking to trade up in the first round of next Tuesday’s NBA Draft from their No. 27 pick.— Jake Fischer (@JakeLFischer) June 17, 2026
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Из‑за этого клуб рассматривает варианты обменов для повышения пика в первом раунде.
К слову, легендарный дуэт Кливленда может воссоединиться в Лейкерс.
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