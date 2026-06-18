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Баскетбол

Селтикс ищут возможность улучшить свои драфт-позиции

Рассматривают варианты обмена 27-го пика.
Сегодня, 22:08       Автор: Валентина Чорноштан
Бостон Селтикс лого / Getty Images
Бостон Селтикс лого / Getty Images

Бостон пытается подняться в первом раунде драфта‑2026.

На текущий момент команда из Восточной конференции работает над тем, чтобы улучшить свою позицию на драфте НБА‑2026.

Напомним, что сейчас Селтикс владеют 27‑м выбором.

Из‑за этого клуб рассматривает варианты обменов для повышения пика в первом раунде.

К слову, легендарный  дуэт Кливленда может воссоединиться в Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс

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