Легендарный дуэт Кливленда может воссоединиться в Лейкерс
Калифорнийская команда готовит воссоединение чемпионов 2016 года.
Лейкерс рассматривают возможность подписания Кевина Лава.
Напомним, что ранее Лав играл вместе с Леброном Джеймсом в Кливленде, а именно с 2014 по 2018 год. Добавим, что в 2016 году они помогли команде завоевать чемпионский титул НБА.
Как сообщает инсайдер Марк Спирс, руководство калифорнийского клуба изучает вариант с приглашением опытного форварда в нынешнее межсезонье.
Отмечается, что приход Кевина может повлиять на то, что 41-летний Леброн Джеймс останется в калифорнийской команде. Добавим, что он присоединился к ним в 2018 году.
Однако тем временем клуб из Сан-Франциско мечтает объединить Карри и звёздного форварда Лейкерс.
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