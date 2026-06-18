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Баскетбол

Легендарный дуэт Кливленда может воссоединиться в Лейкерс

Калифорнийская команда готовит воссоединение чемпионов 2016 года.
Сегодня, 19:46       Автор: Валентина Чорноштан
Кевин Лав / Getty Images
Кевин Лав / Getty Images

Лейкерс рассматривают возможность подписания Кевина Лава.

Напомним, что ранее Лав играл вместе с Леброном Джеймсом в Кливленде, а именно с 2014 по 2018 год. Добавим, что в 2016 году они помогли команде завоевать чемпионский титул НБА.

Как сообщает инсайдер Марк Спирс, руководство калифорнийского клуба изучает вариант с приглашением опытного форварда в нынешнее межсезонье.

Отмечается, что приход Кевина может повлиять на то, что 41-летний Леброн Джеймс останется в калифорнийской команде. Добавим, что он присоединился к ним в 2018 году.

Однако тем временем клуб из Сан-Франциско мечтает объединить Карри и звёздного форварда Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Лав Лос Анджелес Лейкерс

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