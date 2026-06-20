США уверенно обыграли Австралию

В пятницу, 19 июня, сборные США и Австралии встречались во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Довольно быстро американцы открыли счет, заставив соперника ошибиться. Берджесс случайно срезал мяч в свои ворота.

Почти сразу Австралия могла отыграть мяч, но Леки слишком закрутил мяч. Остаток тайма команды провели практически без ворот, а в самой концовке Фримен сделал счет комфортным для своей команды.

Во втором тайме США уже так не давил соперника, а спокойно контролировал ход матча, позволяя Австралии увеличить свой процент владения мячом.

В итоге подопечные Почеттино легко довели матч до победы, возглавив группу с шестью очками.

Статистика матча США - Австралия 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026

США - Австралия 2:0

Голы: Берджесс (автогол), 11, Фримен, 43

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 0.44

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 2 - 2

Угловые: 7 - 4

Фолы: 12 - 16

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