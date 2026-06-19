Защитник сборной Канады перенес операцию

Защитник сборной Канады Исмаэль Коне перенес операцию.

Напомним, что игрок Сассуоло получил перелом ноги в матче против сборной Катара.

Канадская футбольная ассоциация рассказала, что игрок перенес операцию на ноге, и теперь пропустит 4-5 месяцев.

Операция прошла успешно, и футболист уже восстановился, но, очевидно, что мундиаль для него завершился.

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