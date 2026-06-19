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Футбол

Защитник сборной Канады перенес операцию

Исмаэль Коне пропустит до полугода.
Вчера, 23:39       Автор: Андрей Безуглый
Исмаэль Коне / Getty Images
Исмаэль Коне / Getty Images

Защитник сборной Канады Исмаэль Коне перенес операцию.

Напомним, что игрок Сассуоло получил перелом ноги в матче против сборной Катара.

Канадская футбольная ассоциация рассказала, что игрок перенес операцию на ноге, и теперь пропустит 4-5 месяцев.

Операция прошла успешно, и футболист уже восстановился, но, очевидно, что мундиаль для него завершился.

Напомним, что с расписанием и результатами ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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