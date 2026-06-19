Алжир подал жалобу на судейство в матче с Аргентиной

Есть вопросы к Симону Марчиняку.

Алжир подал официальную жалобу в ФИФА касательно судейства, пишет TSA.

Напомним, что Аргентина легко обыграла алжирцев, однако в матче возникли к главному арбитру Симону Марчиняку.

Алжирская футбольная федерация (FAF) убеждена, что арбитр повлиял на ход матча, приняв неверные решения.

Жалоба касается конкретно двух моментов: когда Месси наступил на икру Манди и даже не получил желтую, а также удар Мак Аллистера локтем в лицо Мазе, который также остался безнаказанным.

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