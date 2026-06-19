ЧМ-2026: Анонс дня — Нидерланды vs Швеция, Германия vs Кот-д’Ивуар, Тунис vs Япония
Второй тур Чемпионата мира продолжится поединками групп F и E.
Среди матчей, которые пройдут вечером 19 и ночью 20 июня, дебют Эрве Ренара во главе сборной Туниса и «матч за первое место» в квартете E между Германией и Кот-д’Ивуаром.
Нидерланды — Швеция
20 июня | 20:00 | Энерджи Стэдиум, Хьюстон, США.
Нидерланды вместе с Японией подарили, пожалуй, лучший матч первого тура группового этапа, однако именно для «оранье» этот поединок можно назвать разочарованием.
Подопечные Рональда Кумана дважды теряли преимущество в счёте и в итоге сыграли вничью, поэтому матч против Швеции имеет для них огромное значение в контексте борьбы за первое место в группе.
В отличие от своих конкурентов, Швеция разгромила Тунис, тем самым спровоцировав отставку Сабри Лямуши и улучшив свои шансы на выход в плей-офф с первого места в квартете.
В случае победы над нидерландцами подопечным Грэма Поттера будет достаточно ничьей с Японией, чтобы занять первую строчку.
У сборной Нидерландов есть одна кадровая потеря. Квентен Тимбер, в отличие от своего брата Юрриена, успел сыграть на мундиале, однако получил сотрясение мозга в матче с Японией и не сыграет во втором туре. Швеция подойдёт к игре в оптимальном составе.
Интересный факт: Швеция — самая успешная скандинавская сборная на чемпионатах мира. В 1958 году она уступила Бразилии в финале домашнего мундиаля.
На сайте betking на победу Нидерландов можно поставить с коэффициентом 1.77, тогда как успех Швеции оценивается коэффициентом 4.50. Коэффициент на ничью — 4.00.
Германия — Кот-д’Ивуар
20 июня | 23:00 | БМО Филд, Торонто, Канада.
Подопечные Юлиана Нагельсмана, несмотря на все свои проблемы, очень успешно стартовали на групповом этапе турнира.
Хотя «бундестим» пропустила первой от Кюрасао, далее у коллектива Дика Адвоката не было никаких шансов. Германия одержала победу со счётом 1:0.
В то же время у Кот-д’Ивуара был куда более сложный матч против Эквадора. Команде Эмерса Фаэ пришлось выкладываться на 100% до последних минут, и лишь в концовке встречи Амад Диалло, вышедший на поле после перерыва, принёс «слонам» победу.
Интересный факт: Кот-д’Ивуар ни разу не участвовал в плей-офф чемпионатов мира.
Эксперты betking считают фаворитом Германию, победа которой оценивается коэффициентом 1.55. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.75, а победа Кот-д’Ивуара оценивается коэффициентом 5.50.
Эквадор — Кюрасао
21 июня | 03:00 | Эрроухед Стэдиум, Канзас-Сити, США.
К чемпионату мира сборная Эквадора подходила в статусе потенциальной «тёмной лошадки» турнира.
Подопечные Себастьяна Беккасесе всё ещё могут оправдать эти ожидания, однако поражение от Кот-д’Ивуара серьёзно осложнило их положение, поэтому в матче против Кюрасао эквадорцам необходима победа.
Кюрасао приехал на турнир в статусе дебютанта, от которого никто ничего не ожидал, однако команда уже фактически удивила мир, ведя в счёте против Германии на протяжении нескольких минут.
Разумеется, набрать очки команде Адвоката в этом матче будет проще, чем против Германии, однако Эквадор всё равно остаётся очень крепкой командой, поэтому болельщикам островной сборной не стоит создавать себе лишних ожиданий.
Интересный факт: Ливано Комменсия стал автором первого гола в истории Кюрасао на чемпионатах мира.
В линии betking можно поставить на победу Эквадора с коэффициентом 1.12, тогда как вероятность успеха Кюрасао представлена коэффициентом 26.00, а на ничью можно поставить с коэффициентом 9.50.
Тунис — Япония
21 июня | 07:00 | Эстадио BBVA, Монтеррей, Мексика.
Сборная Туниса настолько провально провела матч против Швеции в первом туре, что местная федерация решила расстаться с Сабри Лямуши уже по ходу чемпионата мира.
На следующий день после отставки Лямуши на пост главного тренера был назначен Эрве Ренар.
Каких-либо серьёзных тактических нововведений за несколько дней ожидать не приходится, поэтому главный вопрос в контексте назначения Ренара: сможет ли новый тренер дать своим подопечным необходимый эмоциональный импульс?
Япония отлично сыграла против Нидерландов и спасла для себя ничью на 89-й минуте встречи.
Команда Хадзимэ Мориясу продемонстрировала, что ни одной сборной не будет легко против неё, а в матче с Тунисом японцы будут явным фаворитом.
Интересный факт: Тунис победил Францию на прошлом мундиале, но всё равно не смог выйти из группы.
По версии betking, Япония является фаворитом этого матча с коэффициентом на победу 1.52, тогда как победа Туниса представлена коэффициентом 7.00. Ничья оценивается коэффициентом 4.20.
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