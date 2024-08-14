Клуб, который вылетел из АПЛ подписал сына Роналдиньо

Английский Бернли объявил об интересном с медийной точки зрения трансфере.

Как сообщает пресс-служба «кларетовых», к команде присоединился Жоау Мендеш, сын легендарного Роналдиньо. Контракт с игроком подписан до 2026 года.

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19-летний футболист ранее выступал за молодежные команды Барселоны. Жоау выступает на позиции правого вингера, или, центрального нападающего.

На взрослом уровне Мендеш пока не играл.

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