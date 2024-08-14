Барселона заинтересовалась игроком, который стал изгоем в родном клубе

Барселона может подписать 35-летнего Ивана Перишича, пишет 24sata.

Напомним, ранее хорват попал в небольшой скандал после того, как был отстранен от тренировок в родном Хайдуке. Гаттузо заявил, что игрок проявил недисциплинированность.

Барселона же в свою очередь продолжает искать альтернативу Нико Уильямсу, и Ханси Флик считает, что Перишич поможет залатать дыру в составе.

Немецкий специалист всегда был поклонником хорвата, а теперь может подписать его к себе за символические 200 тысяч евро.

Однако Барселоне предстоит побороться за Перишича с некоторыми английскими клубами и Брюгге.

Ранее также сообщалось, что Атлетико договорился о покупке защитника Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!