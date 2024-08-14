Атлетико подпишет ненужного Барсе защитника
Клеман Лангле станет игроком «матрасников».
Мадридский Атлетико продолжает усиливать линию защиты.
Как сообщает Cadena Cope, «матрасники» должны подписать игрока Барселоны Клемана Лангле. Сумма трансфера остается неизвестной.
Сначала столичному клубу надо кого-то продать, чтобы соответствовать правилам ФФП, но Лангле ответил, что готов ждать и ради Атлетико отказал Вильярреалу.
В прошлом сезоне Клеман провел 14 матчей за Астон Виллу.
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