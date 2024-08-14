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Атлетико подпишет ненужного Барсе защитника

Клеман Лангле станет игроком «матрасников».
Сегодня, 17:58

Мадридский Атлетико продолжает усиливать линию защиты.

Как сообщает Cadena Cope, «матрасники» должны подписать игрока Барселоны Клемана Лангле. Сумма трансфера остается неизвестной.

Сначала столичному клубу надо кого-то продать, чтобы соответствовать правилам ФФП, но Лангле ответил, что готов ждать и ради Атлетико отказал Вильярреалу.

В прошлом сезоне Клеман провел 14 матчей за Астон Виллу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико

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