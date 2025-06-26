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Футбол

Нидерландский гранд сумел сохранить своего игрока несмотря на интерес Барселоны

Иван Перишич останется в ПСВ.
Вчера, 22:18       Автор: Андрей Безуглый
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

ПСВ сумел убедить остаться Ивана Перишича, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что хорватского ветерана по слухам хотела подписать Барселона. Якобы Ханси Флик хотел видеть Перишича в своей команде.

ПСВ не хотел отпускать хорвата и предложил ему новый контракт. Как пишет инсайдер, Перишич принял предложение нидерландцев.

Хорват согласовал контракт до 2027 года. Бумаги должны быть подписаны уже в пятницу.

Ранее также Тоттенхэм определился с ценником своего защитника.

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