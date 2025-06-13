Чемпион Нидерландов пытается удержать своего игрока от перехода в Барселону

ПСВ не хочет отпускать Ивана Перишича в Барселону, утверждает Diario Sport.

Напомним, что 36-летнего хорвата хотел бы видеть в своей команде Ханси Флик. Однако и ПСВ все еще заинтересован в услугах игрока.

Чемпион Нидерландов предложил Перишичу новый улучшенный контракт, чтобы удержать в клубе.

Хорват заинтересовался предложением, однако будет ждать, что же решит по его поводу Барселона. Перишич хочет продолжить выступления на высочайшем уровне, чтобы попасть на ЧМ.

Ранее также другой ветеран футбола уже подписал новый контракт.

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