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Футбол

Чемпион Нидерландов пытается удержать своего игрока от перехода в Барселону

Иван Перишич интересен Ханси Флику.
Сегодня, 18:53       Автор: Андрей Безуглый
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

ПСВ не хочет отпускать Ивана Перишича в Барселону, утверждает Diario Sport.

Напомним, что 36-летнего хорвата хотел бы видеть в своей команде Ханси Флик. Однако и ПСВ все еще заинтересован в услугах игрока.

Чемпион Нидерландов предложил Перишичу новый улучшенный контракт, чтобы удержать в клубе.

Хорват заинтересовался предложением, однако будет ждать, что же решит по его поводу Барселона. Перишич хочет продолжить выступления на высочайшем уровне, чтобы попасть на ЧМ.

Ранее также другой ветеран футбола уже подписал новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иван Перишич

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