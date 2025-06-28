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Футбол

ПСВ продлил контракт с опытным хорватским полузащитником

Иван Перишич останется в составе действующих чемпионов Нидерландов.
Сегодня, 11:52       Автор: Игорь Мищук
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

Нидерландский ПСВ решил продолжить сотрудничество с хорватским полузащитником Иваном Перишичем.

Как сообщает официальный сайт эйндховенского клуба, 36-летний футболист подписал новый контракт, рассчитанный еще на два сезона - до июня 2027 года.

Напомним, что Перишич присоединился к ПСВ в сентябре прошлого года в статусе свободного агента, заключив с клубом годичный договор.

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В минувшем сезоне хорват провел за нидерландский коллектив 35 матчей во всех турнирах, отличившись 16 голами и 11 результативными передачами, и завоевал с командой чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что сын легенды АПЛ подписал первый взрослый контракт с ПСВ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСВ Иван Перишич

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