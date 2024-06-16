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"Я бы никогда не предал бразильский футбол": Роналдиньо объяснил свою критику национальной команды

Его слова были частью рекламной кампании.
Сегодня, 11:41
Роналдиньо / Getty Images
Роналдиньо / Getty Images

Экс-звезда сборной Бразилии Роналдиньо объяснил свою критику национальной команды.

Напомним, ранее "волшебник" заявил, что нынешняя сборная Бразилии играет ужасно, и он не будет следить за командой на Копа Америка.

Однако вскоре Роналдиньо выложил пост в Инстаграме, где признался, что все это было частью рекламной кампании.

"Я бы никогда не предал бразильский футбол. Я бы никогда всерьез не сказал тех слов, что вы видели.

На самом деле это слова реальных бразильских болельщиков. Это реальные комментарии, которые я видел в интернете. Представьте себе, что вы слышите это перед игрой? Это невозможно, мотивация падает.

Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игроков. Я знаю, что говорю. Ребята, в это время нашим парням нужна поддержка. Чем больше уверенности  проявим мы, тем больше уверенности будет на поле у них.

Вот почему я присоединился к рекламной кампании, чтобы поддержать команду. Мы просим всех присылать сообщения поддержки во время Кубка Америки", - написал Роналдиньо.

Ранее также капитан сборной Хорватии подбил итоги матча против Испании.

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