Модрич - о поражении Испании: Это был один из тех матчей, когда ничего не получается

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от сборной Испании.

Напомним, что в первом туре Евро-2024 Хорватия сенсационно уступила "красной фурии".

Модрич признал, что соперник заслужил победу, однако Хорватия просто не воспользовалась своими шансами. Теперь у команды нет права на ошибку.

"Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но что есть, то есть. У нас есть еще два матча, чтобы улучшить и исправить ситуацию. В первом тайме мы были сами не свои, нам не хватало энергии, и мы стояли слишком далеко от их игроков. Они наказали нас за это.

У нас тоже были шансы, но это был один из тех матчей, когда что ни пробуй, ничего не получается. Мы улучшили игру во втором тайме и были намного лучше, но этого было недостаточно. На мой взгляд, их победа была заслуженной. Возможно, счет должен был быть не таким разгромным.

У нас больше нет права на ошибки, мы должны восстановиться и выиграть будущие матчи. В каком-то смысле это хорошо, потому что мы знаем, что у нас нет другого выхода, кроме как побеждать. Нам нужно хорошо подготовиться, проанализировать, что пошло не так, и стать намного лучше, особенно в плане энергии", - сказал Модрич.

Напомним, что в следующем туре хорваты сыграют против Албании, а полное расписание матчей Евро-2024 доступно на нашем сайте.

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