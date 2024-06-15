"Она играет плохо": Роналдиньо признался, что не будет смотреть матчи Бразилии на Копа Америка

Бывший игрок Барселоны и Милана Роналдиньо заявил, что не собирается смотреть матчи сборной Бразилии на Копа Америка-2024.

"Не собираюсь смотреть ни одного матча. Ей не хватает энергии, радости, она играет плохо. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча. Я отказываюсь смотреть матчи Бразилии".

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"Дела идут не очень хорошо. Не хватает бодрости, самоотдачи – всего не хватает", – сказал Роналдиньо в интервью Cartoloucos.

Напомним, в последний раз Бразилия выигрывала Копа Америка в 2019-м году, завоевав свой девятый трофей на турнире.

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