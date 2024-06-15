iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Она играет плохо": Роналдиньо признался, что не будет смотреть матчи Бразилии на Копа Америка

Легенда "селесао" объективно высказался о национальной команде.
Сегодня, 08:52
Роналдиньо / Getty Images
Роналдиньо / Getty Images

Бывший игрок Барселоны и Милана Роналдиньо заявил, что не собирается смотреть матчи сборной Бразилии на Копа Америка-2024.

"Не собираюсь смотреть ни одного матча. Ей не хватает энергии, радости, она играет плохо. Поэтому я не буду смотреть ни одного матча. Я отказываюсь смотреть матчи Бразилии".

Читай также: Поздний гол 17-летнего Эндрика принес Бразилии драматичную победу над Мексикой

"Дела идут не очень хорошо. Не хватает бодрости, самоотдачи – всего не хватает", – сказал Роналдиньо в интервью Cartoloucos.

Напомним, в последний раз Бразилия выигрывала Копа Америка в 2019-м году, завоевав свой девятый трофей на турнире.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роналдиньо сборная Бразилии

Статьи по теме

Игрок сборной Бразилии ответил Роналдиньо, который говорил, что не будет смотреть их матчи Игрок сборной Бразилии ответил Роналдиньо, который говорил, что не будет смотреть их матчи
Поздний гол 17-летнего Эндрика принес Бразилии драматичную победу над Мексикой Поздний гол 17-летнего Эндрика принес Бразилии драматичную победу над Мексикой
Дебютный гол будущего игрока Реала принес Бразилии выездную победу над Англией Дебютный гол будущего игрока Реала принес Бразилии выездную победу над Англией
Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование Экс-форвард Реала и сборной Бразилии осужден на девять лет за изнасилование
Помочь журналистам

Видео

Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы
Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Другие страны22:56
Игрок сборной Бразилии ответил Роналдиньо, который говорил, что не будет смотреть их матчи
Евро-202422:36
Албания забила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы
Евро-202422:18
Испания - Хорватия: Видео голов и обзор матча Евро-2024
Формула 122:10
"Слишком мало": Ферстаппен считает снижение веса болида в 2026 году недостаточным
Евро-202421:59
Италия - Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:44
Ямаль: Я счастлив победить и дебютировать на Евро-2024
НБА21:22
"Ничего не кончено": Кроос поддержал команду, которая пытается вырвать чемпионство в Финале НБА
Евро-202421:08
Италия и Албания, которые закроют второй игровой день Евро-2024, определились с составами
Евро-202421:00
Испания разгромила Хорватию в стартовом матче Евро-2024
Евро-202420:46
Зинченко: Футбол сборных очень выровнялся. Многие команды показывают хорошую игру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK