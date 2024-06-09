Поздний гол 17-летнего Эндрика принес Бразилии драматичную победу над Мексикой

Бразильцы не удержали преимущество в компенсированное время, но все же праздновали успех благодаря будущему игроку Реала.

В ночь на воскресенье, 9 июня, сборная Бразилии в США встречалась в товарищеском матче с Мексикой.

Уже на пятой минуте поединка бразильцев вывел вперед Андреас Перейра, а во втором тайме Габриэль Мартинелли удвоил преимущество.

Источник: Getty Images

Однако ближе к концу встречи Хулиан Киньонес один мяч отквитал, а в компенсированное время на 90+2 минуте Гильермо Мартинес счет сравнял.

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Тем не менее итоговый успех был все же на стороне Бразилии благодаря голу 17-летнего нападающего Палмейраса Эндрика, который летом присоединится к мадридскому Реалу. Юный форвард на 90+6 минуте вырвал победу для своей сборной, отправив головой мяч в ворота после подачи в штрафную от будущего одноклубника Винисиуса Жуниора.

Мексика - Бразилия 2:3

Голы: Киньонес 73, Мартинес 90+2 - Перейра 5, Мартинелли 54, Эндрик 90+6

Ранее сообщалось,что новичок Реала Эндрик намерен жениться, но клуб выступает против.

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