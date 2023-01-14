НБА: Голден Стэйт разгромил Сан-Антонио, Индиана уступила Атланте
В пятницу, 13 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Вашингтон – Нью-Йорк 108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32)
Вашингтон: Кузма (40 + 7 подборов + 7 передач), Порзингис (21), Кисперт (13), Гэффорд (6), Гудвин (5) – старт; Хатимура (9), Райт (6 + 8 подборов), Гибсон (5), Авдия (3 + 9 подборов).
Нью-Йорк: Брансон (34 + 8 подборов + 8 передач), Рэндл (23 + 16 подборов), Барретт (17), Граймс (8), Робинсон (4 + 10 подборов) – старт; Куикли (18), Хартенштайн (8 + 7 подборов), Макбрайд (0), Топпин (0).
Индиана – Атланта 111:113 (27:36, 31:19, 31:29, 22:29)
Индиана: Матурин (26), Хилд (18), Джексон (10 + 10 подборов + 7 блок-шотов), Дуарте (7), Нембард (6) – старт; Бриссетт (17 + 10 подборов), Смит (14), Макконнелл (13 + 7 подборов + 7 передач).
Атланта: Янг (26 + 11 передач), Хантер (25), Мюррэй (18 + 8 подборов + 6 передач), Оконгву (18 + 20 подборов + 4 блок-шота), Коллинз (7 + 8 подборов) – старт; Гриффин (8), Джонсон (7), Богданович (4), А. Холидэй (0).
Детройт – Новый Орлеан 110:116 (28:32, 22:27, 33:33, 27:24)
Детройт: Богданович (22), Бей (20 + 10 подборов), Хэйс (17 + 6 передач), Айви (12 + 7 подборов + 6 передач), Ноэл (4) – старт; Диалло (19 + 7 подборов), Беркс (7), Нокс (7), Ливерс (2), Макгрудер (0).
Новый Орлеан: Валанчюнас (33 + 16 подборов), Макколлум (19 + 9 передач), Мерфи (19), Маршалл (17 + 5 потерь), Дэниэлс (7) – старт; Альварадо (7), Хэйс (6), Нэнс (5 + 9 подборов), Грэм (3).
Сан-Антонио – Голден Стэйт 113:144 (28:33, 32:41, 29:40, 24:30)
Сан-Антонио: Джонс (21), Джонсон (17), Лэнгфорд (11), Пелтль (8 + 10 подборов), Сохан (4 + 8 подборов) – старт; Макдермотт (14), Брэнэм (12), Ричардсон (9), Бэйтс-Диоп (6), Роби (4), Джонсон (3), Уэсли (2), Коллинз (2).
Голден Стэйт: Томпсон (16), Уиггинс (16), Карри (15), Луни (14 + 10 подборов), Др. Грин (6 + 12 подборов) – старт; Пул (25 + 6 передач), Дивинченцо (22 + 7 подборов), Лэмб (13), Муди (12), Игудала (5).
Чикаго – Оклахома-Сити 110:124 (31:33, 27:39, 32:19, 20:33)
Чикаго: Лавин (25), Вучевич (19 + 11 подборов), Уильямс (18), Карузо (11 + 5 перехватов), Досунму (2) – старт; Уайт (19 + 6 передач), Драгич (9), Джонс (7), Терри (0).
Оклахома-Сити: Гидди (25 + 10 подборов + 6 передач), Уильямс (22 + 8 подборов), Гилджес-Александер (21 + 6 передач), Дорт (11), Мускала (8) – старт; Бэйзли (14), Уильямс (8 + 8 подборов), Уиггинс (6), Уотерс (6), Мэнн (3).
Миннесота – Финикс 121:116 (35:25, 29:24, 28:26, 29:41)
Миннесота: Эдвардс (31), Расселл (17), Макдэниэлс (14 + 6 передач), Андерсон (10), Гобер (4 + 12 подборов + 5 потерь) – старт; Принс (16), Рид (13), Риверс (9), Науэлл (7).
Финикс: Бриджес (24 + 6 передач), Эйтон (11 + 11 подборов), Крэйг (9 + 8 подборов), Вашингтон (8), Шарич (5) – старт; Ли (31), Ли (12), Окоги (7), Уэйнрайт (6), Лэндейл (3), Бийомбо (0).
Юта – Орландо 112:108 (36:27, 25:29, 27:27, 24:25)
Юта: Маркканен (28 + 12 подборов + 5 потерь), Кларксон (23 + 12 подборов + 7 потерь), Кесслер (13 + 9 подборов + 7 блок-шотов), Бизли (9), Александер-Уокер (2) – старт; Секстон (18), Вандербилт (7 + 9 подборов), Хортон-Такер (7), Агбаджи (3), Гэй (2).
Орландо: Ф. Вагнер (26), Банкеро (19), Картер (19 + 10 подборов), Фульц (8 + 6 передач), Харрис (3) – старт; М. Вагнер (11), Росс (8), Энтони (5), Бамба (5), Бол (4), Саггс (0).
Клипперс – Денвер 103:115 (34:32, 24:25, 23:29, 22:29)
Клипперс: Ленард (24 + 9 подборов), М-с Моррис (16), Мэнн (8), Зубац (6 + 7 подборов), Батюм (3) – старт; Пауэлл (18), Уолл (16 + 7 подборов), Ковингтон (8), Браун (4).
Денвер: Дж. Мюррэй (24 + 8 подборов), Портер (22), Гордон (17), Колдуэлл-Поуп (14), Джордан (8) – старт; Браун (9), Ннаджи (9 + 7 подборов), Хайлэнд (7), Чанчар (5).
Сакраменто – Хьюстон 139:114 (36:32, 33:34, 43:26, 27:22)
Сакраменто: Барнс (27 + 7 подборов), Фокс (24), Дэвис (22), Сабонис (19 + 16 подборов + 16 передач), Мюррэй (8) – старт; Монк (15), Лайлс (13), Холмс (5), Митчелл (3), Деллаведова (3), Окпала (0), Эллис (0), Дозьер (0), Мету (0).
Хьюстон: Грин (27), Смит (27 + 8 подборов), Шенгюн (14 + 7 подборов + 7 передач), Гордон (9 + 6 передач), Мартин (6) – старт; Мэтьюз (8), Исон (7), Тэйт (6), Кристофер (5), Марьянович (3), Гаруба (2), Никс (0).