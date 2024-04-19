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Футбол

Наставник сборной Украины U-19 поделился мыслями о жеребьевке Евро-2024

Дмитрий Михайленко считает, что группа, которая досталась нашей сборной ничем не выделяется.
Сегодня, 17:03
Дмитрий Михайленко / Getty Images
Дмитрий Михайленко / Getty Images

Недавно сборная Украины до 19 лет узнала своих соперников на Чемпионате Европы-2024. Ими стали Италия, Норвегия и Северная Ирландия.

По словам наставника "желто-голубых" Дмитрия Михайленко, у его коллектива вполне нормальная группа.

"Никаких волнений перед жеребьевкой не было. Хорошая группа, хороший выбор. Возможно, будет банальным сказать, что слабых команд нет, но, кажется, это так и есть. Группа, которая нам досталась, - абсолютно нормальная.

Я просматривал только одну сборную - Италию, когда мы готовились к матчу со Швейцарией. Кстати, швейцарцы выиграли - 1:0. Италия играла с большим преимуществом, но уступила. Хочу сказать, что со всеми можно играть и всех можно побеждать.

У меня есть опыт: я как болельщик был на игре между командами U-17 Италии и Украины на Кипре. Итальянцы тогда победили, но там не было игроков, которые бы превосходили наших. Они переиграли нас за счет тактики, более умных действий на последних 25-ти метрах поля, очень четко сыграли в своей штрафной площадке. Но это не была сборная, которая имела какое-то огромное преимущество, - обычные люди, которые много внимания уделяют тактике.

Будут ли играть другие наши соперники в атлетический футбол? Северная Ирландия, возможно, да. Что касается Норвегии, то прошли те времена, когда они играли в такой простой футбол. Сейчас они меняют свой подход на юношеском уровне - играют в комбинационный футбол, хоть и атлетичный.

Нам уже приходилось играть против норвежцев, и они демонстрировали очень достойный уровень. Там очень много футболистов выступают в ведущих европейских клубах, даже в юношеском возрасте. Они сейчас являются донорами нидерландского футбола, многие исполнители уезжают в Германию, Англию. Мне кажется, это очень достойный соперник", - приводит слова Михайленко пресс-служба УАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Украина U 19

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