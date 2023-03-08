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Евро-2024 - Украина: Расписание и результаты группы

Узнай у нас когда и с кем играет сборная Украины на Евро-2024, календарь и результаты матчей
Сегодня, 19:20
Украина / Getty Images
Украина / Getty Images

Отборочный турнир на Евро-2024 проходит с марта 2023 года по март 2024 года. Среди 55 участников на финальный турнир попадет 24 национальных команды. 

Сборная Украины выступает в группе C, где также играют сборные Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии. 

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины на Евро-2024:

1 тур 23 марта

  • 21:45, Италия - Англия
  • 21:45 Северная Македония - Мальта

2 тур 26 марта

  • 19:00, Англия - Украина
  • 21:45, Италия - Мальта

3 тур 16 июня

  • 21:45, Мальта - Англия
  • 21:45, Северная Македония - Украина

4 тур 19 июня

  • 21:45, Англия - Северная Македония
  • 21:45, Украина - Мальта

5 тур 9 сентября

  • 19:00, Украина - Англия
  • 21:45, Северная Македония - Италия

6 тур 10 сентября

  • 19:00, Украина - Англия
  • 21:45, Мальта - Северная Македония

7 тур 14 октября

  • 16:00, Украина - Северная Македония
  • 21:45, Италия - Мальта

8 тур 17 октября

  • 21:45, Англия - Италия
  • 21:45, Мальта - Украина

9 тур 17 ноября

  • 21:45, Англия - Мальта
  • 21:45, Италия - Северная Македония 

10 тур 20 ноября

  • 21:45, Северная Македония - Англия
  • 21:45, Украина - Италия.

В финальную стадию выйдут по две сборных из каждой группы - то есть всего 20 путевок. Еще 4 путевки получат победители групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Евро 2024

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