Евро-2024 - Украина: Расписание и результаты группы

Узнай у нас когда и с кем играет сборная Украины на Евро-2024, календарь и результаты матчей

Отборочный турнир на Евро-2024 проходит с марта 2023 года по март 2024 года. Среди 55 участников на финальный турнир попадет 24 национальных команды.

Сборная Украины выступает в группе C, где также играют сборные Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии.

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины на Евро-2024:

1 тур 23 марта

21:45, Италия - Англия

21:45 Северная Македония - Мальта

2 тур 26 марта

19:00, Англия - Украина

21:45, Италия - Мальта

3 тур 16 июня

21:45, Мальта - Англия

21:45, Северная Македония - Украина

4 тур 19 июня

21:45, Англия - Северная Македония

21:45, Украина - Мальта

5 тур 9 сентября

19:00, Украина - Англия

21:45, Северная Македония - Италия

6 тур 10 сентября

19:00, Украина - Англия

21:45, Мальта - Северная Македония

7 тур 14 октября

16:00, Украина - Северная Македония

21:45, Италия - Мальта

8 тур 17 октября

21:45, Англия - Италия

21:45, Мальта - Украина

9 тур 17 ноября

21:45, Англия - Мальта

21:45, Италия - Северная Македония

10 тур 20 ноября

21:45, Северная Македония - Англия

21:45, Украина - Италия.

В финальную стадию выйдут по две сборных из каждой группы - то есть всего 20 путевок. Еще 4 путевки получат победители групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.