Евро-2024 - Украина: Расписание и результаты группы
Узнай у нас когда и с кем играет сборная Украины на Евро-2024, календарь и результаты матчей
Отборочный турнир на Евро-2024 проходит с марта 2023 года по март 2024 года. Среди 55 участников на финальный турнир попадет 24 национальных команды.
Сборная Украины выступает в группе C, где также играют сборные Англии, Италии, Мальты и Северной Македонии.
Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины на Евро-2024:
1 тур 23 марта
- 21:45, Италия - Англия
- 21:45 Северная Македония - Мальта
2 тур 26 марта
- 19:00, Англия - Украина
- 21:45, Италия - Мальта
3 тур 16 июня
- 21:45, Мальта - Англия
- 21:45, Северная Македония - Украина
4 тур 19 июня
- 21:45, Англия - Северная Македония
- 21:45, Украина - Мальта
5 тур 9 сентября
- 19:00, Украина - Англия
- 21:45, Северная Македония - Италия
6 тур 10 сентября
- 19:00, Украина - Англия
- 21:45, Мальта - Северная Македония
7 тур 14 октября
- 16:00, Украина - Северная Македония
- 21:45, Италия - Мальта
8 тур 17 октября
- 21:45, Англия - Италия
- 21:45, Мальта - Украина
9 тур 17 ноября
- 21:45, Англия - Мальта
- 21:45, Италия - Северная Македония
10 тур 20 ноября
- 21:45, Северная Македония - Англия
- 21:45, Украина - Италия.
В финальную стадию выйдут по две сборных из каждой группы - то есть всего 20 путевок. Еще 4 путевки получат победители групп Лиги наций УЕФА после плей-офф.