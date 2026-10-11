"Стадион будет красивым и немного асимметричным": в клубе Карпаты рассказали о планах реконструкции

Клуб рассматривает варианты обновления арены с тремя ярусами трибун, однако пока проект существует только на бумаге.

Об этом в интервью рассказал директор тренировочной базы Карпат Михаил Лозинский в интервью Tribuna.

По его словам, клуб рассматривает возможность реконструкции стадиона около пяти лет, с момента возрождения Карпат. Изначально речь шла о двух ярусах трибун, однако концепция изменилась.

"Теперь после чемпионата мира, который проходил в США, Канаде и Мексике, я вижу три яруса. У нас есть довольно интересные проектные предложения по реконструкции. Мы работаем в этом направлении — пока только на бумаге", — заявил Лозинский.

Он отметил, что будущая арена будет отличаться необычной архитектурой.

"Единственное, что хочу сказать, — стадион будет красивым и всем понравится. Он будет таким нестандартным, немного асимметричным. Львовяне ждут его реконструкции", — подчеркнул представитель клуба.

При этом конкретных сроков начала строительных работ нет.

«Этот проект довольно дорогостоящий и длительный. Мы надеемся, что война закончится, и хотим как можно скорее начать работу. Это абсолютно серьезная идея. Мы об этом мечтаем и прекрасно понимаем, в каком сейчас состоянии находится наш стадион», — добавил Лозинский.

Стадион Украина был открыт во Львове в 1963 году.

Напоминаем, 11 октября состоится центральный матч восьмого тура УПЛ между Динамо и Карпатами.

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