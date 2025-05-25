iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вернидуб покинул Кривбасс

Отечественный специалист ушел с должности наставник команды.
Вчера, 23:23       Автор: Антон Федорцив
Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс
Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс

Криворожский Кривбасс остался без главного тренера. Юрий Вернидуб подтвердил отставку после финального тура сезона, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы выдержали обстрелы, воздушные тревоги, нестабильность. И я искренне благодарен за поддержку: игрокам, работникам клуба, болельщикам, городу Кривой Рог.

Сегодня я провел свой последний матч в должности главного тренера Кривбасса. Я принял это решение сознательно и с уважением к клубу. Желаю команде уверенно двигаться вперед и оставаться среди лидеров украинского футбола", – заявил тренер.

Вернидуб возглавил Кривбасс перед сезоном 2022/23. Под его руководством лучшим результатом криворожцев стало 3-е место в кампании 2023/24. Сезон 2024/25 команда завершила на 5-й позиции.

Кстати, ранее Полесье завоевало путевку в Лигу конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Юрий Вернидуб

Статьи по теме

УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
Вернидуб - про Вацко: Я тебе в жизни руку больше не подам Вернидуб - про Вацко: Я тебе в жизни руку больше не подам
Полесье сыграло вничью с Кривбассом и прошло в Лигу конференций Полесье сыграло вничью с Кривбассом и прошло в Лигу конференций
Полесье и Кривбасс продолжили борьбу за еврокубки, выиграв свои матчи Полесье и Кривбасс продолжили борьбу за еврокубки, выиграв свои матчи

Видео

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк поднялись вверх на одну позицию, Швентек выпала из четверки лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался лидером, Алькарас обошел Зверева, а Сачко снова достиг прогресса
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров

Последние новости

Европа21:20
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Европа20:59
Забарный попал в команду последнего тура АПЛ
Европа20:35
"Мы празднуем уже месяц": Один из лидеров Ливерпуля забавно прокомментировал завоевание чемпионства
Европа19:59
Бавария нацелилась на игрока основного состава Ливерпуля
Европа19:54
Челси стремится перехватить бывшую надежду Барселоны
Европа19:27
Де Хеа может перейти во французский топ-клуб
Украина19:15
УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
Европа18:59
Клуб Серии А уволит тренера после непопадания в еврокубки
Водные18:49
Коновалов принес Украине очередную медаль Евро-2025 по прыжкам в воду
НБА18:28
Братья Томпсоны готовы выступать за экзотическую сборную
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK