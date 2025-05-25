Вернидуб покинул Кривбасс

Криворожский Кривбасс остался без главного тренера. Юрий Вернидуб подтвердил отставку после финального тура сезона, сообщает официальный сайт клуба.

"Мы выдержали обстрелы, воздушные тревоги, нестабильность. И я искренне благодарен за поддержку: игрокам, работникам клуба, болельщикам, городу Кривой Рог.

Сегодня я провел свой последний матч в должности главного тренера Кривбасса. Я принял это решение сознательно и с уважением к клубу. Желаю команде уверенно двигаться вперед и оставаться среди лидеров украинского футбола", – заявил тренер.

Вернидуб возглавил Кривбасс перед сезоном 2022/23. Под его руководством лучшим результатом криворожцев стало 3-е место в кампании 2023/24. Сезон 2024/25 команда завершила на 5-й позиции.

Кстати, ранее Полесье завоевало путевку в Лигу конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!