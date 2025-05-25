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Футбол

Полесье сыграло вничью с Кривбассом и прошло в Лигу конференций

Житомирскому клубу стоит поблагодарить Зарю.
Вчера, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Полесье - Кривбасс / upl.ua
Полесье - Кривбасс / upl.ua

В воскресенье, 25 мая, Полесье и Кривбасс сошлись в последнем туре УПЛ за путевку в еврокубки.

Крушинский мог открывать счет уже на третьей минуте матча, но не сумел один в один переиграть Клищука. Кривбасс ответил своим опасным моментом, и тоже был очень близок к голу.

После этого игра несколько успокоилась, и на 30-й минуте благодаря стандарту Кривбасс вышел вперед, отличился Твердохлеб.

Со стартом второго тайма Полесье быстро отыгралось. После удара Андриевского Батисте оставалось только добить в пустые ворота. До конца матча команды обменялись еще парой моментов, но матч так и завершился ничейным счетом.

А с учетом результата матча Карпаты - Заря, Полесье сыграет в Лиге конференций в следующем сезоне.

Полесье - Кривбасс 1:1
Голы: Батиста, 50 - Твердохлеб, 30

Полесье: Волынец - Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе - Бабенко, Андриевский, Крушинский (Коста, 82), Йосефи (Караман, 62), Гуцуляк - Батиста (Леднев, 82).

Кривбасс: Клищук - Д. Кузык, Романчук, Конате, Юрчец - Вакулко, Лунев (Илич, 58), Микитишин (Ндомбаси,84), Твердохлеб (Гонсалес, 70), Задерака - Соса.

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