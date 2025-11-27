Вернидуб близок к возобновлению карьеры

Отечественный тренер Юрий Вернидуб нашел новый клуб. Украинец вскоре возглавит бакинский Нефтчи, утверждает журналист Фуад Алакбаров в X.

На этой неделе коуч якобы приедет в Азербайджан для заключения контракта. Нефтчи может стать третьим иностранным клубом в биографии Вернидуба. Ранее он тренировал тираспольский Шериф и солигорский Шахтер.

Вернидуб остается без работы с мая. После завершения сезона 2024/25 украинский специалист покинул криворожский Кривбасс. Там он работал с лета 2022 года.

Напомним, бывший форвард киевского Динамо Максим Шацких потерял должность наставника узбекского Андижана.

