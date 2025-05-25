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Футбол

Вернидуб - про Вацко: Я тебе в жизни руку больше не подам

Специалист недоволен инсайдами о собственном будущем.
25 мая, 21:59       Автор: Андрей Безуглый
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб в прямом эфие раскритиковал Виктора Вацко.

Напомним, накануне Кривбасс не сумел одолеть Полесье и пропустил житомирскую команду в Лигу конференций.

После матча Вернидуба спросили о его будущем, и тогдаа специалист разразился тирадой в адрес Вацко.

Вацко спросите, он все знает. Мне же везде отказали. Пока выходной был, я поехал в ЛНЗ - там отказали. Приехал в Полесье - тут тоже отказали. Сейчас без работы, буду думать, куда дальше ехать. Может в Карпаты съезжу, может еще куда-то.

Виктор, тебе большое спасибо. Ты - невероятный. Но я знаю, откуда это все. Очень тебе благодарен. Ты - человек с большой буквы. Но я тебе в жизни руку больше не подам

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