Вернидуб - про Вацко: Я тебе в жизни руку больше не подам
Специалист недоволен инсайдами о собственном будущем.
Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб в прямом эфие раскритиковал Виктора Вацко.
Напомним, накануне Кривбасс не сумел одолеть Полесье и пропустил житомирскую команду в Лигу конференций.
После матча Вернидуба спросили о его будущем, и тогдаа специалист разразился тирадой в адрес Вацко.
Вацко спросите, он все знает. Мне же везде отказали. Пока выходной был, я поехал в ЛНЗ - там отказали. Приехал в Полесье - тут тоже отказали. Сейчас без работы, буду думать, куда дальше ехать. Может в Карпаты съезжу, может еще куда-то.
Виктор, тебе большое спасибо. Ты - невероятный. Но я знаю, откуда это все. Очень тебе благодарен. Ты - человек с большой буквы. Но я тебе в жизни руку больше не подам
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