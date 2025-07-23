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Экс-тренер сборной Украины будет работать в Азербайджане

Специалист нашел новый клуб.
Сегодня, 18:51       Автор: Антон Федорцив
Виталий Степановский / ФБУ
Виталий Степановский / ФБУ

Украинец Виталий Степановский трудоустроился в чемпионате Азербайджана. Отечественный тренер возглавил бакинский Нефтчи, сообщает Big.Manegement.

Молодой специалист вернулся к клубной работе. Степановский начинал в южненском Химике, а затем тренировал румынскую Крайову и эстонский Пярну. В 2023–2024 гг. он работал во главе сборной Украины.

Нефтчи в прошлом сезоне дошел до финала чемпионата Азербайджана. Там бакинцы проиграли серию столичному Сабаху (2:4). В кампании 2024/25 команда Степановского сыграет в Кубке Европы ФИБА.

Напомним, молодежная сборная Украины проиграла Финляндии U-20 на Евробаскете-2025.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтчи Виталий Степановский

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