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Баскетбол

Сборная Украины U-20 эпично проиграла Финляндии последний матч на молодежном Евробаскете

"Сине-желтые" потеряли 19-очковое преимущество.
Сегодня, 13:00       Автор: Антон Федорцив
Украина U-20 – Финляндия U-20 / FIBA
Украина U-20 – Финляндия U-20 / FIBA

Молодежная сборная Украины уступила Финляндии U-20 в поединке за 15-е место на Евробаскете. Обе команды вылетели в Дивизион B соревнований.

Команда Валерия Плеханова классно начала. На протяжении первой четверти "сине-желтые" методически увеличивали собственное преимущество. Как следствие, на вторую 10-минутку сборная Украины U-20 вышла с +17, а на пике гандикап составил 19 пунктов.

После большого перерыва финны начали выравнивать положение. Если после третьей четверти "сине-желтые" имели 10 очков преимущества, то к середине финального счета стал равным (66:66). В конце концов, недолгие качели обернулись поражением.

Украина U-20 на чемпионате Европы проиграла все 7 матчей и заслуженно потеряла место в элите. Лучший результат "сине-желтых" на Евробаскете U-20 остается 8-е место (2008, 2016).

Евробаскет U-20
матч за 15-е место
Украина U-20 – Финляндия U-20 – 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

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