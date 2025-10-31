iSport.ua
Вернидуб – о предстоящем классическом: "Будет тяжелый матч"

Поделился ожиданиями от противостояния Динамо и Шахтера.
Сегодня, 13:04       Автор: Валентина Чорноштан
Юрий Вернидуб / Getty Images
Юрий Вернидуб / Getty Images

Бывший тренер Кривбаса Юрий Вернидуб рассказал, чего ожидает от предстоящего матча между Шахтером и Динамо в рамках УПЛ, который состоится 2 ноября.

"Будет тяжелый матч. Шахтер захочет отыграться, тем более если обыграет Динамо — сможет сразу оторваться на 4 очка. Это уже будет ощутимое преимущество.

А Динамо в воскресенье сделает всё, чтобы победить Шахтер, обойти их и получить преимущество в 2 очка. Поэтому я жду интересной игры. Самое главное, чтобы не было травм у основных ребят, чтобы все вышли и показали хороший футбол.

Такие матчи всегда интересно смотреть. Мне нравится, когда есть настоящая борьба, когда не знаешь, кто выиграет, а кто проиграет. Кто бы мог подумать, когда Шахтер забил, а потом всё перевернулось… Это и есть футбол — нужно играть до конца".

Напомним, недавно Шахтер встретился с Динамо в рамках Кубка Украины, и матч закончился победой киевлян со счетом 2:1.

