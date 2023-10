Тоттенхэм подтвердил травму мениска у Соломона

В среду, 4 октября, зарубежные СМИ сообщили, что вингер Тоттенхэма Манор Соломон получил тяжелую травму, которая вывела его из строя на несколько месяцев.

Эту информацию подтвердили сами "шпоры", опубликовав соответствующее заявление на своем официальном сайте.

"Мы можем подтвердить, что Манор Соломон травмировал мениск правого колена во время тренировки на этой неделе", - говорится в заявлении лондонского клуба.

"Сегодня (четверг) форвард перенес операцию и теперь немедленно начнет реабилитацию с нашим медицинским персоналом".

We can confirm that Manor Solomon suffered a meniscus injury to his right knee in training this week.



The forward has undergone surgery today and will commence his rehabilitation with our medical staff immediately.



Wishing you a speedy recovery, Manor! 🤍 pic.twitter.com/mNS2BzGldX