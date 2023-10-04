Укололи за живое: фанаты Ланса потроллили болельщиков Арсенала, напомнив про Тоттенхэм

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ланс сенсационно переиграл Арсенал (2:1).

Французский коллектив сумел совершить камбэк, отыгравшись по ходу встречи.

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Болельщики Ланса были настолько счастливы, что потроллили фанатов соперника. Они показывали эмблему Тоттенхэма, когда их любимчикам удалось переиграть Арсенал.

Несмотря на троллинг, фанаты разошлись в мирных отношениях.

Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Ланс - Арсенал.

Напомним, что Арсенал и Тоттенхэм недавно сыграли в рамках АПЛ, однако победителя не смогли выявить.

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