Укололи за живое: фанаты Ланса потроллили болельщиков Арсенала, напомнив про Тоттенхэм
Французы изрядно покуражились в матче Лиги чемпионов.
В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Ланс сенсационно переиграл Арсенал (2:1).
Французский коллектив сумел совершить камбэк, отыгравшись по ходу встречи.
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Болельщики Ланса были настолько счастливы, что потроллили фанатов соперника. Они показывали эмблему Тоттенхэма, когда их любимчикам удалось переиграть Арсенал.
Несмотря на троллинг, фанаты разошлись в мирных отношениях.
Отметим, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Ланс - Арсенал.
Напомним, что Арсенал и Тоттенхэм недавно сыграли в рамках АПЛ, однако победителя не смогли выявить.
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